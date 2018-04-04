Кабмин утвердил выделение 1 млрд гривен на оснащение начальных школ

Кабинет министров Украины утвердил выделение почти 1 млрд гривен на обеспечение качественного и современного образования в рамках концепции “Новая украинская школа”.

Отметим, решение принято с целью определения порядка распределения субвенции из госбюджета местным бюджетам на обеспечение современного и доступного начального образования.

Данная субвенция направляется на: оплату труда тренеров, тренеров-педагогов, которые осуществляют комплекс мероприятий по повышению квалификации учителей и заместителей директоров учреждений общего среднего образования по учебно-воспитательной (учебной, воспитательной) работе в начальных классах для внедрения нового государственного стандарта начального образования и современных образовательных методик в соответствии с концепцией “Новая украинская школа”.

Также на оплату труда преподавателей учреждений последипломного педагогического образования коммунальной формы собственности, которые повышают квалификацию учителей иностранных языков и учителей учреждений общего среднего образования, в которых дети обучаются на языках национальных меньшинств; обеспечение организационных вопросов по повышению квалификации учителей начальной школы, которые будут обучать учащихся первых классов в 2018/2019 и 2019/2020 гг., заместителей директоров заведений общего среднего образования по учебно-воспитательной (учебной, воспитательной) работе в начальных классах; на приобретение оборудования, а именно дидактических материалов для первых классов НУШ, современной мебели для учащихся и компьютерного оборудования.

В 2018 году в государственном бюджете предусмотрена субвенция местным бюджетам в размере 1,37 млрд гривен, в том числе 370 млн гривен на оплату труда и организационные вопросы и почти 999 млн гривен на оснащение классов.