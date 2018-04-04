Минюст пригрозил компаниям санкциями за задолженность по зарплате

В Украине только по решению судов задолженность по зарплате составляет около 350 млн гривен. Министерство юстиции Украины разрабатывает санкции в отношении предприятий, которые имеют задолженность по выплате заработной платы.

Об этом в Twitter сообщил глава Минюста Павел Петренко.

“Сейчас нарабатываем санкции для должников по выплате зарплат. Сейчас такая задолженность только по решениям судов – около 350 млн гривен. В общем, учитывая дела, которые еще не имеют окончательного решения, это около 2 млрд гривен. Выплата долгов по заработной плате – один из приоритетов Минюста”, – отметил Петренко.

Он также отметил, что невыплата заработной платы является уголовно наказуемым преступлением. “Поэтому тех, кто не будет гасить долги – будем передавать в правоохранительные органы для применения соответствующих санкций”, – добавил министр.

Напомним, ранее Минюст обнародовал антирейтинг компаний-должников по выплате зарплаты. Крупнейшим должником является Харьковское государственное авиационное производственное предприятие (73,7 млн гривен). На втором месте антирейтинга – Судостроительный завод им. 61 Коммунара в Николаевской области (30,3 млн гривен), на третьем – харьковский футбольный клуб “Металлист” (28,6 млн гривен).