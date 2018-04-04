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После старта "Северного потока-2" транзит газа через Украину упадет в 10 раз - "Газпром"

После старта "Северного потока-2" транзит газа через Украину упадет в 10 раз - "Газпром"

Транзит российского газа через Украину после ввода в эксплуатацию газопроводов “Турецкий поток” и “Северный поток-2” продолжится, но сократится до 10-15 миллиардов кубометров в год.

Об этом заявил глава “Газпрома” Алексей Миллер.

“Есть сопредельные государства, есть регионы, которые находятся на границе с Украиной со стороны Европы, и без сомнения, поставки в эти регионы Европы будут осуществляться транзитом через территорию Украины. Другое дело, что это объемы, которые будут, без сомнения, менее значительные”, — сказал Миллер.

Отвечая на вопрос о возможности заключения нового транзитного контракта с “Нафтогазом”, глава “Газпрома” сказал, что предстоят переговоры. При этом он подчеркнул, что это будут не те условия, которые прописал в действующем соглашении Стокгольмский арбитраж. В 2017 году транзит российского газа через Украину достиг рекордного за последние восемь лет объема 93,5 миллиарда кубов.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин надеется, что газопровод “Северный поток-2” в обход Украины будет реализован, газ в страны юго-восточной Европы также может пойти по “Турецкому потоку”.

Справка Finance.ua

  • Проект «Северный поток» предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
  • Новый трубопровод планируется построить рядом с уже существующим «Северным потоком-1». 27 марта 2018 года в Германии было выдано разрешение на строительство газопровода “Северный поток-2” на всем немецком участке Балтийского моря. Строительство газопровода должно начаться в 2018 году и завершиться до конца 2019 года.
По материалам РИА Новости
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