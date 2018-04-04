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Власти Киева намерены создать сеть проката электромобилей

Власти Киева намерены создать сеть проката электромобилей

Киевгорадминистрация решила провести конкурс по привлечению инвестора к реализации проекта по созданию туристической сети проката электромобилей.

Об этом сообщается на сайте КГГА со ссылкой на распоряжение мэра столицы Виталия Кличко от 26 марта.

Заказчиком реализации проекта определено коммунальное предприятие “Киевтранспарксервис”, а заказчиком подготовительных (прединвестиционных) работ для проведения инвестиционного конкурса – коммунальное предприятие “Киевское инвестиционное агентство”, которое должно разработать и согласовать ориентировочные технико-экономические показатели и возможные предпроектные предложения.

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В частности, дорожную инфраструктуру для туристической сети проката электромобилей предлагается обустроить на просп. Оболонском, 14-16, 13-9А (ТРЦ “Дримтаун”), ул. Владимирской (напротив д. № 60), пл. Демеевской (под путепроводом напротив дома № 1 на пр. Науки), пл. Вокзальной, 1, ул. Ползунова (Южный вокзал), просп. Николая Бажана (возле д. № 3-А), ул. Изюмской (рынок “Демеевский”), ул. Саперно-Слободская, 8-10, просп. Академика Глушкова, 5, ул. Раисы Окипной, 3 и 4Б, ул. Терещенковской, 11-12, 2/15-4А, ул. Константиновской, 2А, ул. Ивана Франко, 34/33-46, 27/31 и пл. Львовской.

Провести инвестиционный конкурс поручено постоянно действующей конкурсной комиссии по привлечению инвесторов к финансированию строительства инженерно-транспортной инфраструктуры Киева.

По материалам lb.ua
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