Чиновник назвала единственный способ капитально отремонтировать дороги в Украине

В Украине есть возможность строить дороги – можно получить и финансирование, и технологии, и желающих их строить. Однако эффект невозможен без контроля.

Об этом рассказала директор ГП “Укрдоринвест” Елена Криворучко.

“Работы в Украине в дорожной отрасли – на годы. Я отвечаю за дороги государственного значения, ремонт которых проходит за счет средств международных финансовых организаций. И я охотно всегда делюсь опытом. Почему качество сильно отличается? Ответ довольно прост – контроль качества работ, контроль за этой технологией и суммой”, – отметила она.

По ее словам, полную ответственность за состояние дорог в коммунальной собственности несет местная власть. То есть за ямы в столице отвечает КГГА и “Киевавтодор”. А вот за трассы (это около 50 000 км) отвечает “Укравтодор”.

“Я сама из Одесской области, и о дорогах с ямами знаю не понаслышке, особенно о трассе Одесса – Рени. Именно то внимание, которое было привлечено к этой трассе в течение 2014-2015 годов, позволило обеспечить финансирование капитального ремонта некоторых участков дороги. Сейчас она достаточно показательна. Так что активность украинцев и контроль очень помогают в таких делах”, – подчеркнула директор ГП “Укрдоринвест”.