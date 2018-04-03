Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 18 0

Чиновник назвала единственный способ капитально отремонтировать дороги в Украине

Чиновник назвала единственный способ капитально отремонтировать дороги в Украине

В Украине есть возможность строить дороги – можно получить и финансирование, и технологии, и желающих их строить. Однако эффект невозможен без контроля.

Об этом рассказала директор ГП “Укрдоринвест” Елена Криворучко.

“Работы в Украине в дорожной отрасли – на годы. Я отвечаю за дороги государственного значения, ремонт которых проходит за счет средств международных финансовых организаций. И я охотно всегда делюсь опытом. Почему качество сильно отличается? Ответ довольно прост – контроль качества работ, контроль за этой технологией и суммой”, – отметила она.

По ее словам, полную ответственность за состояние дорог в коммунальной собственности несет местная власть. То есть за ямы в столице отвечает КГГА и “Киевавтодор”. А вот за трассы (это около 50 000 км) отвечает “Укравтодор”.

“Я сама из Одесской области, и о дорогах с ямами знаю не понаслышке, особенно о трассе Одесса – Рени. Именно то внимание, которое было привлечено к этой трассе в течение 2014-2015 годов, позволило обеспечить финансирование капитального ремонта некоторых участков дороги. Сейчас она достаточно показательна. Так что активность украинцев и контроль очень помогают в таких делах”, – подчеркнула директор ГП “Укрдоринвест”.

По материалам Обозреватель
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018