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Полиция в Ровно изъяла около 55 килограмм янтаря

Полиция в Ровно изъяла около 55 килограмм янтаря

Вечером 2 апреля во время обыска автомобиля Mercedes Vito, принадлежащего 30-летнему жителю областного центра, правоохранители обнаружили и изъяли около 55 кг янтаря-сырца.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Ровенской области.

«Во время поверхностной проверки полицейские заметили пакет, в котором находилось камни, внешне похожие на янтарь. Транспортное средство доставили на территорию отдела полиции и опечатали», – говорится в сообщении.

Затем на основании постановления суда следователи обыскали автомобиль и обнаружили в нем мешок и пакеты с «солнечным» камнем общим весом 54,6 кг.

«По факту приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем, сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований по ст.198 Уголовного кодекса Украины», – говорится в сообщении.

Сейчас устанавливаются лица, причастные к совершенному преступлению.

По материалам Слово и Дело
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