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Акции Tesla упали на 5% на фоне шутки Илона Маска о банкротстве

Акции Tesla упали на 5% на фоне шутки Илона Маска о банкротстве

Акции Tesla упали на 5% на фоне проблем компании и из-за первоапрельской шутки Илона Маска.

Об этом сообщает vc.ru.

По данным на утро 3 апреля 2018 года, стоимость акций составила 252,48 доллара за штуку.

По версии Reuters, падение стоимости ценных бумаг компании связано с возможными проблемами на производстве Tesla Model 3: компания должна предоставить данные по объему производства в течение недели.

Кроме того, 31 марта Tesla сообщила о работе автопилота в автомобиле Model X во время аварии. Раскрытие информации об аварии вызвало недовольство транспортного регулятора NTSB. ДТП произошло 23 марта, водитель машины скончался в больнице.

Негативно повлиять на акции Tesla могла также первоапрельская шутка Илона Маска, отмечает Financial Times.

Напомним, Маск опубликовал серию твитов, в которых пошутил о банкротстве Tesla.

По материалам Економічна Правда
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