На Kickstarter появился украинский проект с высокоточным 3D сканером

Украинская компания D3Ds Lab выставила свой проект на известную платформу по финансированию стартапов Kickstarter. Средства будут собираться на производство настольного 3D сканера, не имеющего аналогов. Известно, что уже в украинские стартапы было вложено $400 млн.

Устройство, созданное украинцами, позволяет сканировать объемные предметы с точностью до 0,050 мм в глубину, 0,010 мм по вертикали и 0,005 мм по горизонтали. Таких показателей удалось достичь благодаря подвижной конструкции сканера, сообщает Ain.

Устройство имеет пять степеней свободы, что позволяет получать доступ ко всем частям сканируемого объекта. После того, как объект отсканирован, на компьютере пользователя появится набор .xyz файлов. В них находятся координаты точек и вектор. Файлы с расширением .png хранят изображение объекта в высоком разрешении. Также есть еще файл .mlp, он предназначен для отрытия в MeshLab. Стоимость базовой модели составляет $1500. Компания планирует собрать $25 тыс., которые пойдут на развитие проекта. На данный момент уже собрано $7832.