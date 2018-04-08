В США ожидают значительный рост авиационного пассажиропотока за 20 лет

Федеральная авиационная администрация (FAA) США прогнозирует значительное развитие перевозок в регионе на 2018-2038 финансовые годы, согласно обзору, выпущенному американскими авиавластями.

Предполагается, что пассажиропоток в США вырастет на 52,2%: с 840,8 млн человек в 2017 году до 1,28 млрд человек в 2038-м.

Объем внутренних перевозок увеличится на 4,7% в 2018 году, а далее будет расти со средним показателем в 1,7% в ближайшие 20 лет.

Рост обслуженных путешественников на международных маршрутах прогнозируется на 5% в 2018 году, а затем на уровне 3,3% в обозначенный период.

Общее число взлетно-посадочных операций достигнет 51,0 млн человек в 2018 году и вырастет на 18,6% до 60,5 млн в 2038 году.

В прогнозе говорится о значительном росте количества беспилотных летательных аппаратов. Число дронов для коммерческого использования увеличится с 110,6 тыс. в 2017 году до 451,8 тыс. в 2022-м.

Рост производственных показателей, как прогнозируют Министерство транспорта США и FAA, будет сопровождаться значительными инвестициями в инфраструктуру воздушных гаваней в соответствии с Программой совершенствования оснащенности аэропортов.

Также будет проведена работа по модернизации системы организации воздушного движения.