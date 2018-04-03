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В Канаде выпустили цветную монету в форме украинской писанки (фото)

В Канаде выпустили цветную монету в форме украинской писанки (фото)

В Канаде Королевский монетный двор выпустил цветную позолоченную монету в форме украинской писанки.

Об этом сообщает издание украинской диаспоры в Канаде Ukrainian People.

Монета стала уже третьей “писанкой” в коллекции канадского монетного двора. На этот раз она стала еще более ценной – впервые отчеканена с позолотой.

“Кроме прекрасного вида и весенней темы, эта монета-писанка стала артистическим чествованием 1,2 млн канадцев украинского происхождения, чьи традиции являются богатой составляющей мультикультурного наследия Канады”, – говорится в описании монеты на сайте.

Автор дизайна реверса монеты – канадская художница Анна Мораш, работавшая также и над двумя предыдущими выпусками монеты-писанки, которые увидели свет в 2016 и 2017 годах.

Монета отчеканена из 31,82 г чистого серебра с позолотой и имеет номинал в 20 канадских долларов.

По материалам НВ
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