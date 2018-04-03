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Компания Uber прекратила работу в Словакии

Компания Uber прекратила работу в Словакии

Компания Uber прекратила работу в Словакии.

Об этом пишет ЦТС.

Иск в городской суд Братиславы подала столичная администрация лицензированных водителей такси в январе 2018 года.

По их заявлению, автомобили Uber не отвечают требованиям безопасности, а у водителей нет удостоверений профессиональных таксистов. Суд согласился с их доводами.

До этого Европейский суд постановил, что у Uber нет статуса технологической компании, и причислил ее к транспортным.

Таким образом, на Uber не распространяются некоторые льготы, и иск братиславских таксистов был полностью удовлетворен.

В Словакии работает национальный сервис заказа такси – Hopin Taxi.

По материалам Економічна Правда
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