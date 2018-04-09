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Бывший сотрудник Microsoft рассказал, из-за чего провалилась Windows Phone

Бывший сотрудник Microsoft рассказал, из-за чего провалилась Windows Phone

Брэндон Уотсон, старший директор по Windows Phone в период с марта 2010 года по февраль 2012 года, отвечавший за управление продуктами и платформой для разработчиков, рассказал, почему на самом деле мобильная операционная система Microsoft не смогла стать популярной. По его словам, во всём виноваты мобильные операторы и производители устройств.

В социальной сети Twitter между бывшим сотрудником Microsoft и Аланом Менделевичем, основателем компании AdDuplex, занимавшейся кроссплатформенным продвижением игр и приложений для Windows Phone, завязался спор. Алан считает, что причиной провала мобильной платформы Microsoft стало недостаточное внимание компании к количеству доступного софта. Брэндон Уотсон с этим утверждением не согласился.

«Windows Phone умер, потому что было почти невозможно победить Google или Apple без поддержки мобильных операторов и производителей смартфонов», — заявил Брэндон Уотсон.

Отметим, что в конце прошлого года известный издатель мобильных игр раскритиковал подход Microsoft к сотрудничеству с разработчиками, которые были готовы поддержать мобильную версию Windows.

По материалам 4PDA
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