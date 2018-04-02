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14 человек арестованы в Южной Корее за незаконное использование дешевой электроэнергии для майнинга

14 человек арестованы в Южной Корее за незаконное использование дешевой электроэнергии для майнинга

На этот раз 14 человек из 13 разных компаний были арестованы в Южной Корее за незаконное использование дешевой электроэнергии для майнинга криптовалют в промышленных комплексах.

Согласно сообщению информационного агентства Yonhap, незаконные майнинг-фермы были обнаружены в четырех различных комплексах в городе Кванджу.

Компании, которые ведут свою деятельность в таких комплексах, платят за электроэнергию в среднем на 10% меньше, чем в других районах страны, а арендная плата в этих комплексах также меньше. Проблема заключается в том, что эти комплексы совсем не предназначены для майнинга.

Сообщается, что каждая такая компания использовала примерно от 100 до 350 майнеров, а деятельность вели начиная с мая прошлого года.

Это не первый подобный случай. В прошлом августе несколько майнинг-ферм было обнаружено в одном из крупнейших торговых центров Южной Кореи.

По материалам Altcoin.info
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