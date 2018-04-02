Межбанк: доллар уронили нехватка гривны и отсутствие покупок импортерами

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся в пятницу относительно доллара на 23,65 коп., на торгах понедельника укрепился на 14,60 коп., оказавшись на уровне 26,1610 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 02 апреля с уровней предыдущего закрытия 26,22/26,26 UAH/USD виртуально, без сделок.

Очень рано, около 09.45, покидая виртуальную сферу, доллар упал в цене до 26,17/26,22, а спустя 40 минут, сохранив «медвежий» тренд, оказался на цифре 26,15/26,17 UAH/USD.

Эта динамика заставила НБУ появиться на межбанке с гривневой интервенцией. Регулятор инициировал выкуп СКВ по запросу наилучшего курса у 20-тки уполномоченных банков по 26,19 UAH/USD. Это заморозило коррекцию цен «американца» и даже немного восстановило их до 26,16/26,19 UAH/USD.

Судя по тому, что эти курсы оставались действующими до полудня, регулятор контролировал рынок именно до этого часа. Уход НБУ привел к возобновлению «медвежьего» тренда безналичного доллара, цена которого по состоянию на 12.10 упала к 26,13/26,15, а спустя 35 минут до 26,12/26,14 UAH/USD. На этих же уровнях межбанк и игроки ушли на обеденный перерыв около 13.13 Киева.

После 14.00 цена доллара немного восстановилась, поднявшись к 26,13/26,16 UAH/USD, не изменяясь до 15.55 Киева. С указанного часа единичные покупки на пустеющем рынке поэтапно подняли цену «американца» до 26,16/26,19 UAH/USD.

Эти цены на опустевшем межбанке оставались действующими до самого закрытия сессии.

На цифре 26,22/26,26 UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в этот понедельник.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 26,1300 / 26,1600

евро – 32,2182 / 32,2526

рубль – 0,4560 / 0,4561

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар утром имела следующие значения котировок 1,2322/ 1,2323

Средневзвешенный курс по данным НБУ:



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