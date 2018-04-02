Ракета Falcon 9 доставит на МКС приборы для изучения бурь на Земле

В ночь на вторник ракета-носитель Falcon 9 с космическим кораблем Dragon будет запущена с космодрома на мысе Канаверал в американском штате Флорида. Запуск произведет компания SpaceX, корабль с грузом на борту массой более 2,6 тонны доставит на Международную космическую станцию аппаратуру для изучения бурь на Земле, а также для изучения болезнетворных микроорганизмов на территории космической станции.

Как отметили в пресс-центре американского космического агентства NASA, запуск ракеты-носителя будет производиться сегодня в 16:30 по времени Восточного побережья США или в 23:30 по киевскому времени. В NASA подчеркнули, что примерно через десять минут с момента запуска ракеты Falcon 9 выйдет на заданную орбиту и развернет панели с солнечными батареями.

После этого начнется полет ракеты к Международной космической станции, стыковка ориентировочно должна состояться 4 апреля в среду. Стыковку будет производить астронавт Норисигэ Канаи из Японского агентства аэрокосмических исследований. Страховку японца будет осуществлять американский астронавт Скотт Тингл. С помощью специальной руки-манипулятора Canadarm2 астронавты должны будут захватить космический корабль и подвести его к люку модуля Harmony.