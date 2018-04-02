Более 130 "евроблях" незаконно ввезли через один пропускной пункт

Государственная пограничная служба Украины разоблачила схему незаконного ввоза в страну транспортных средств с иностранной регистрацией и их дальнейшей легализации.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Также был установлен круг лиц, которые незаконно и вызывающе взяли на себя полномочия государственных органов.

“Работа длилась более года под процессуальным руководством прокуратуры Волынской области, что позволило установить всех членов противоправной группы. Кроме того, четко выяснен механизм осуществления противоправной деятельности, который заключался в незаконном ввозе в Украину из Польши автомобилей польской и литовской регистрации. При этом использовались поддельные контрольные талоны с отметками пограничной службы и таможни о пересечении границы”, — говорится в сообщении.

Сейчас подтвержден незаконный ввоз через пункт пропуска Ягодин 131 транспортного средства.

30 марта после формирования доказательной базы на завершающей стадии документирования по поручению органов прокуратуры оперативными подразделениями с привлечением спецподразделения Госпогранслужбы Дозор проведены обыски в частных хозяйствах Любомильского района Волынской области, а это — 7 фигурантов дела.

Как результат, полностью подтверждена преступная деятельность и изъяты еще ряд транспортных средств и большое количество вещей и предметов, которые будут использованы в качестве доказательств в суде.

В частности, в ходе обысков обнаружено 4 незаконно ввезенных транспортных средства, 32 комплекта номерных знаков на автомобиле польской и украинской регистрации, поддельные датоштампы пограничных и таможенных органов. Также найдены отдельные элементы оттисков и штампов на украинском и польском языках, используемых для подделки различных документов, поддельные печати польских нотариусов, больше 1 тыс. бланков контрольных талонов, более 60 польских свидетельств о регистрации транспортных средств, около 60 пакетов документов на автомобили, в том числе и поддельные бланки доверенностей на право управления, полисы страхования, договоры купли-продажи.

Изъятые транспортные средства, предметы и вещи, имеющие значение для уголовного производства как вещественные доказательства, переданы компетентным органам.