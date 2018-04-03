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NASA профинансирует разработку роботов для исследования космоса

NASA профинансирует разработку роботов для исследования космоса

Космическое агентство NASA профинансирует 25 технологических проектов, которые могли бы улучшить космические исследования, проводимые людьми или роботизированными аппаратами.

Об этом сообщает Engadget.

Концепт Shapeshifter предлагает использовать множество роботов, способных объединяться в различные формы для исследования Титана (спутник Сатурна).

Проект Biobot предлагает разгрузить астронавтов и перенести систему жизнеобеспечения вместе с полезными запасами с заплечного пространства на отдельного работа, связанного со скафандром астронавта своеобразной пуповиной.

Другие проекты включают Marsbee (рой летающих роботов, которые могут оказывать поддержку марсоходу), SPARROW (робот, приводимый в движение паром, предназначенный для исследования океана), PROCSIMA (лучевая двигательная установка для межзвездных миссий) и др.

Сначала каждый из проектов получит финансирование в сумме 125 тыс долларов сроком на 9 месяцев, чтобы определить осуществимость концепта.

Если проект окажется жизнеспособным, команды могут рассчитывать на второй этап поддержки для дальнейшего развития своей работы.

По материалам Економічна Правда
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