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На Олимпиаде-2020 будут использовать технологию распознавания лица

На Олимпиаде-2020 будут использовать технологию распознавания лица

Организаторы Олимпийских игр 2020 года в Токио намереваются использовать технологию распознавания лица для аккредитованных участников Игр, пишет “Сегодня”.

Технология указана в списке мер обеспечения безопасности, запланированных на Олимпиаде.

Удостоверения личности спортсменов, журналистов и официальных лиц будут оснащены чипами. Они будут работать в сочетании с технологиями распознавания лица для автоматической идентификации на пропускных пунктах.

Данная мера будет препятствовать возможному использованию украденных или подделанных удостоверений личности. Также будет ускорен процесс прохождения контрольных пунктов.

Кроме того, в Олимпийской деревне в Токио будут круглосуточно работать системы видеонаблюдения.

Организаторы обещают максимально широко задействовать современные технические средства.

По материалам Сегодня
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