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Что ждать от курса на этой неделе?

Что ждать от курса на этой неделе?

На прошлой неделе гривна оставалась в узком диапазоне 26,25-26,30 грн за доллар.

Отсутствие особой динамики курса вызвано выходными днями из-за празднования католической Пасхи.

При этом к евро курс незначительно укрепился, поднявшись до отметки 32,37.

По словам Максима Пархоменко, аналитика Альпари, на этой неделе курс будет оставаться без особых изменений. В целом, он будет отображать низкую деловую активность, которая фиксируется в момент праздников.

“До конца недели курс будет оставаться в текущем диапазоне 26,20-26,30. При этом у гривны остается потенциал к укреплению и снижению курса котировок до отметок ниже 26 гривен за доллар. Увидеть данную динамику мы сможем уже под конец текущего месяца. Евро в свою очередь сможет приблизиться до отметки 32 грн, но преодолеть ее не сможет”, – прогнозирует эксперт.

По материалам Finance.UA
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