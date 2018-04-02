В марте наблюдался рекордный за последний год уровень предложений на рынке "вторички" Киева

По итогам марта 2018 года, в сравнении с февралем, резко увеличилось количество предлагаемых к продаже квартир на вторичном рынке Киева – на 21,7%, достигнув показателя в 22614 единиц жилья.

Такой уровень предложения является рекордным за весь последний год, сообщает портал 100realty.ua/

В общей площади в марте объем предложения увеличился на 20,2%, в долларовом выражении – на 19%. При этом в структуре предложения – без особых изменений.

Так, по полным ценам за объект преобладают квартиры в ценовой категории от 50 до 100 тыс. долл. США – 42%. До 50 тыс. долл. США – 31%. В ценовой категории от 100 до 150 тыс. долл. США – 13%, от 150 до 250 тыс. долл. США – 9% и от 250 тыс. долл. США – 5%.

Анализ предложения с разделением по количеству комнат в целом по Киеву показывает, что в общем объеме однокомнатные квартиры занимают 28%, двухкомнатные – 32%, трехкомнатные – 33% и 4-х комнатные – 7%.

По отношению к предыдущему месяцу увеличилось количество однокомнатных квартир – на 28,4%, двухкомнатных – на 22,7%, трехкомнатных – на 16,4%, четырехкомнатных – на 17,4%.

Наибольшее количество квартир предлагалось в Дарницком районе – 16%. В Голосеевском и Печерском – по 13%, в Шевченковском – 12%, в Днепровском и Соломенском – по 10%, в Святошинском – 8%. Наименьшая доля представленных к продаже квартир в Оболонском – 7%, в Подольском – 6% и в Деснянском – 5% районах.

Увеличение числа квартир составило от 17,1% в Соломенском районе до 27,9% в Святошинском.

Рост предложения сказался и на средней стоимости вторичного жилья в Киеве. В марте она снизилась на 1,4% до 1212 долл. США/кв. м.

За год, с марта 2017 года, средняя цена на жилье в Киеве в долларовом эквиваленте уменьшилась на 4,4%.

В марте средние цены на квартиры снизились во всех районах Киева – от 0,4% в Соломенском до 2,3% в Оболонском. В остальных районах столицы снижение следующие: Голосеевский – 0,7%, Дарницкий – 1,9%, Деснянский – 1,1%, Днепровский – 0,7%, Печерский и Подольский – по 1,6%, Святошинский – 2%, Шевченковский – 0,6%.

Печерский район остается самым дорогим в Киеве со средней стоимости жилья 1955 долл. за кв. м. Самые низкие цены, по прежнему, в Деснянском районе – в среднем, 813 долл. за кв. м.

Динамика стоимости квартир по количеству комнат: