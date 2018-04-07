Названы автомобили со сверхнадежными двигателями

В среде автолюбителей время от времени можно встретить упоминание о так называемых автомобилях-миллионниках. Считается, что эти полумифические модели 1990-х и 2000-х могут проехать по 300-500 тысяч километров до капитального ремонта мотора. Подробнее о двигателях, которые практически не ломаются, смотрим в нашем обзоре.

BMW

Моторы баварской компании BMW стабильно часто выигрывают конкурс «Двигатель года». Но этого недостаточно для того, чтобы автомобиль получился по-настоящему надежным. Но дизельный 6-цилиндровый силовой агрегат BMW M57 – это один из тех случаев, когда говорят о пресловутом «немецком качестве».

Двигатель выпускался с 1998 года в нескольких вариантах (объемом 2,5 л, 2,9 л и 3,0 литра), а найти его можно под капотом седанов BMW 3 Series, 5 Series, 7 Series, кроссоверов Х3, X5, Х6, Х7 и Range Rover. Каждый из перечисленных – это мощный автомобиль со спортивным характером.

Toyota 3S-FE – это 4-цилиндровый бензиновый мотор, который с 1986 по 2002 гг. занимал центральное место под капотом многочисленных моделей японской компании. 2,0-литровый агрегат мощностью от 128 до 140 л.с. отличается удачной конструкцией, высокой надежностью, способностью переносить плохое обслуживание. Мотор редко беспокоит автовладельцев по мелочам, а до капитального ремонта седаны, хэтчбеки и внедорожники Toyota успевают проехать до 500 тысяч километров.

Пятицилиндровые дизельные моторы Mercedes-Benz OM602 можно встретить под капотом таких легендарных автомобилей немецкой марки, как Mercedes-Benz 190 (W201), E-Class (W124), E-Class (W210), Gelaendewagen, Sprinter. Выпускались несколько модификаций объемом 2,5 и 2,9 литра.

Мотор считается легендарным, так как при регулярном обслуживании автомобили с трехлучевой звездой преодолевали 500 000 километров, и многие из них даже достигли миллиона километров пробега.

Еще один представитель супернадежного японского автопрома – двигатель Mitsubishi 4G63. Этот силовой агрегат попал на конвейер еще в начале 1980-х годов, а выпускается до сих пор. 2,0-литровый 4-цилиндровый мотор ставился практически на весь модельный ряд Mitsubishi за последние 30 лет. За это время двигатель из одновального стал двухвальным, а карбюратор сменился системой впрыска топлива.

Наряду с немецким автопромом, самыми надежными в мире считаются японские машины. Компания Honda, не отставая от конкурентов с островного государства, в 1980-е и 1990-е годы выпускала линейку моторов D серии объемом от 1,2 до 1,7 литра, которые заслуженно считаются легендарными. А модели D15 и D16 при должном обслуживании выхаживали 350-500 тысяч километров.