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Ряду стран ЕС грозят штрафы за загрязнение воздуха

Ряду стран ЕС грозят штрафы за загрязнение воздуха

Еврокомиссар по вопросам окружающей среды Кармен Велья собирается подать иски в Европейский суд из-за превышения норм загрязнения воздуха выхлопными газами в ряде стран Европейского союза, передает УНН со ссылкой на Welt am Sonntag.

“Еврокомиссар готовит иск против стран, в которых зафиксировано превышение установленной в ЕС нормы окислов азота и мелкодисперсной пыли, которые попадают в воздух вместе с выхлопными газами”, — пишет издание.

Отмечается, что норму загрязнения превысили Германия, Франция, Великобритания, Италия и Испания.

В случае удовлетворения иска, странам угрожают высокие штрафы, кроме того, водителям могут запретить ездить в городах на дизельных авто.

По материалам УНН
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