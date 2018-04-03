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Huawei рассматривает возможность выпуска смартфона-книжки

Huawei рассматривает возможность выпуска смартфона-книжки

Huawei рассматривает возможность создания смартфона с конструкцией, напоминающей книжку. Пользователи смогут складывать гаджет пополам благодаря особому сочленению в центральной части.

При этом, как отмечается, устройство будет оснащено единым экраном, сгибающимся посередине. Таким образом, в раскрытом состоянии гаджет будет напоминать небольшой планшетный компьютер.

Заявка на патент была подана компанией Huawei в сентябре прошлого года, но опубликован документ только сейчас. О возможных сроках создания коммерческих смартфонов с предложенной конструкцией ничего не сообщается.

Нужно отметить, что подобные устройства проектируют и другие компании. К примеру, недавно Управление США по патентам и торговым маркам (USPTO) опубликовало патент Samsung на фаблет-книжку. У этого гаджета половинки дисплея как бы опоясывают корпус. Благодаря этому пользователи смогут работать с устройством в режиме смартфона и в режиме мини-планшета.

По материалам 3dnews.ru
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