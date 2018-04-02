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Петренко сказал, когда начнут взыскивать долги по зарплате

Петренко сказал, когда начнут взыскивать долги по зарплате

Министерство юстиции со 2 апреля начнет работу по взысканию задолженностей по заработной плате.
Об этом сообщил министр юстиции Павел Петренко.

«В рамках уже функционирующих штабов со 2 апреля мы запускаем работу по еще одному направлению – взыскание задолженности по зарплате», – отметил Петренко.

Он также отметил, что в середине месяца Минюст откроет реестр неплательщиков зарплат и активизирует выполнение судебных решений по всей стране по этому направлению.

«Вместе с тем хочу предостеречь тех должников, которые угрожают нашим исполнителям или используют против них силу. О каждом таком случае будет сообщено правоохранителям, и данные дела мы будем контролировать отдельно. Ни один нарушитель не уйдет от ответственности. Ни состояния, ни должности, ни социальный статус не станут для них индульгенцией», – подчеркнул министр.

Как сообщалось, общая сумма задолженности по выплате заработной платы в Украине составляет 2,5 млрд грн.

По материалам УКРИНФОРМ
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