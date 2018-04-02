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В Украине запустят контрейлерные перевозки, чтобы разгрузить автодороги

В Украине запустят контрейлерные перевозки, чтобы разгрузить автодороги

Министерство инфраструктуры приступило к разработке альтернативы международным автомобильным перевозкам – контрейлерных перевозок. В этом году планируется запуск контрейлерного поезда из Украины в Австрию и Италию транзитом через территорию Венгрии.

Об этом заявил заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк по итогам совещания по вопросам организации контрейлерных перевозок как альтернативы международным автомобильным перевозкам, сообщает пресс-служба ведомства.

«Министерство инфраструктуры идет навстречу бизнесу и начало разработку и организацию альтернативы международным автомобильным перевозкам – контрейлерных перевозок. Наша цель – увеличить спрос на данный вид перевозок», – сказал он.

По словам Лавренюка, сейчас рассматривается вопрос готовности инфраструктуры и подвижного состава ОАО «Укрзализныця» к выполнению такого вида доставки грузов.

«ПАО «Укрзализныця» совместно с АсМАП и представителями Министерства инфраструктуры просчитывают объемы возможных грузов, направления перевозок и терминалы, на которых возможно будет осуществлять погрузку-выгрузку контрейлеров. Уже в этом году планируется запуск первого тестового контрейлерного поезда из Украины в Австрию и Италию транзитом через территорию Венгрии», – подчеркнул Лавренюк.

По материалам УКРИНФОРМ
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