Еще один оператор надеется запустить 4G до 10 апреля

Мобильный оператор “Киевстар” запустит 4G в диапазоне 2600 МГц до 10 апреля, поскольку еще не получил всех необходимых разрешений, написал президент оператора Петр Чернышов в Facebook.

“Мы ждем получения всей необходимой разрешительной документации и проводим дополнительные настройки сети, в связи с новыми требованиями контролирующих госорганов”, – отметил он.

Какие именно новые требования – Чернышов не уточнил, но пообещал что 4G у компании будет лучше, чем у конкурентов.

“У нас просто будет лучше. Даже не сомневайтесь!”, – написал он.

Напомним, что операторы Lifecell и Vodafone назвали города, в которых сегодня (30 марта) появится 4G.

6 марта “Киевстар”, “Vodafone-Украина” и lifecell заплатили за 4G-лицензии в диапазоне 1800МГц 5,434 мрд грн при стартовой цене 3,988 млрд грн.

31 января 2018 года три крупнейших украинских мобильных оператора заплатили 2,456 млрд грн за 80 МГц в диапазоне 2600 МГц за право развернуть на них связь стандарта 4G. За лицензии планировалось выручить 2,3 мрд грн. Мобильные операторы в ходе торгов с голоса переплатили 150 млн грн.