Электрические кроссоверы SF Motors обещают мощность в 1000 «лошадей»

Компания SF Motors, американское подразделение китайской Sokon, представила свои первые полностью электрические автомобили — модели SF5 и SF7.

Обе новинки относятся к семейству кроссоверов. При этом SF5 — это среднеразмерная модель, а SF7 — полноразмерная. Предполагается, что автомобили смогут составить конкуренцию электрокару Tesla Model X.

Сообщается, что кроссоверы наделены проприетарной силовой установкой. Она обеспечивает мощность на уровне 1000 лошадиных сил. Заявленный разгон с 0 до 100 км/ч составляет менее трёх секунд. Таким образом, по динамике машины сопоставимы с самой мощной версией Tesla Model X.

Для электрокаров разработан улучшенный блок аккумуляторных батарей. Утверждается, что он обеспечивает запас хода приблизительно в 500 км на одной подзарядке. Для повышения эффективности расхода энергии служит проприетарная система управления. Кроме того, используется «уникальная механическая структура».

Предварительные заказы на модель SF5 начнут приниматься в конце текущего года. Поставки планируется организовать в 2019-м. Модификация SF7 станет доступна позднее. Цены пока не раскрываются.