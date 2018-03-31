Акционеры Лукойла могут отойти от оперативного управления компанией - СМИ

Акционеры крупнейшей частной нефтяной компании РФ Лукойл в течение 3-5 лет могут отойти от оперативного управления компанией, а следующим ее главой, скорее всего, станет выходец из компании.

Об этом в интервью РИА Новости сказал миллиардер из составленного Вашингтоном “кремлевского списка” олигархов, президент и совладелец Лукойла Вагит Алекперов.

На прошлой неделе Алекперов сказал, что задумался о поиске преемника на пост главы подконтрольного ему Лукойла, но не из числа близких родственников.

“Ничего вечного в этой жизни не бывает. Я буду готовить преемника в ближайшие годы. Но конечно, я хотел бы еще поработать с президентом (Владимиром) Путиным. У Лукойла и у меня лично сложился прочный диалог с руководством страны, с правительством… Для меня очень важно сохранить эту преемственность, после того как я отойду от операционного руководства”, – цитирует Алекперова РИА.

“У нас есть традиция, что все руководство назначается из компании и только единицы приглашаются со стороны”, – говорит он.

Он также добавил, что инвестиции в геологоразведку Лукойла составят $800 миллионов в ближайшие три года.