Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 63 0

Акционеры Лукойла могут отойти от оперативного управления компанией - СМИ

Акционеры Лукойла могут отойти от оперативного управления компанией - СМИ

Акционеры крупнейшей частной нефтяной компании РФ Лукойл в течение 3-5 лет могут отойти от оперативного управления компанией, а следующим ее главой, скорее всего, станет выходец из компании.

Об этом в интервью РИА Новости сказал миллиардер из составленного Вашингтоном “кремлевского списка” олигархов, президент и совладелец Лукойла Вагит Алекперов.

На прошлой неделе Алекперов сказал, что задумался о поиске преемника на пост главы подконтрольного ему Лукойла, но не из числа близких родственников.

“Ничего вечного в этой жизни не бывает. Я буду готовить преемника в ближайшие годы. Но конечно, я хотел бы еще поработать с президентом (Владимиром) Путиным. У Лукойла и у меня лично сложился прочный диалог с руководством страны, с правительством… Для меня очень важно сохранить эту преемственность, после того как я отойду от операционного руководства”, – цитирует Алекперова РИА.

“У нас есть традиция, что все руководство назначается из компании и только единицы приглашаются со стороны”, – говорит он.

Он также добавил, что инвестиции в геологоразведку Лукойла составят $800 миллионов в ближайшие три года.

По материалам РИА Новости
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018