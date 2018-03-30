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Для клиентов "Михайловского" продлили условия реструктуризации кредитов

Для клиентов "Михайловского" продлили условия реструктуризации кредитов

В Фонде гарантирования вкладов физических лиц пролонгировали условия реструктуризации для заемщиков-физлиц банка “Михайловский” по всем потребительским бланковым кредитам и овердрафтам.

Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

“Фонд гарантирования продлил на период с 1 апреля по 11 июля 2018 года условия реструктуризации кредитной задолженности физических лиц по всем потребительским бланковым кредитам/овердрафтам, предоставленным ОАО “Банк Михайловский”. Заемщики, которые уже согласились и согласятся на условия реструктуризации, будут иметь право обслуживать кредиты по действующим условиям, то есть 0,1% в месяц (1,2% годовых) по срочной задолженности и в размере двойной учетной ставки НБУ по просроченной задолженности. Это предусмотрено решением исполнительной дирекции Фонда гарантирования от 29 марта 2018 года”, – говорится в сообщении.

На сегодня возможностью реструктуризировать задолженность уже воспользовались более 13,2 тысячи заемщиков, из которых 7500 осуществили полное погашение задолженности по кредиту.

Подробные условия реструктуризации, в частности реквизиты счета банка, а также информация о том, каким образом заемщики смогут согласиться с указанными условиями, можно найти на официальном сайте ПАО “Банк Михайловский”.

Следует также отметить, что ООО “ФК “Фагор” и ООО” ФК “Плеяда”, которые пытаются оспорить права ПАО “Банк Михайловский” на кредитный портфель, не имеют права требовать погашения задолженности от заемщиков ОАО “Банк Михайловский” по кредитным договорам с банком. Бывшим руководителям банка и финансовых компаний в рамках уголовных производств объявлены подозрения и на текущие счета наложены аресты. Поэтому у заемщиков безосновательно требуют уплаты задолженности на счета других неизвестных компаний.

По материалам УКРИНФОРМ
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