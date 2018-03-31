Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 19 0

Starbucks и не только: в Калифорнии сети кофеен обязали предупреждать об угрозе рака

Starbucks и не только: в Калифорнии сети кофеен обязали предупреждать об угрозе рака

Суд американского штата Калифорния обязал сети кофеен помещать на своей продукции предупреждение об угрозе возникновения рака.

Решение распространяется приблизительно на 90 компаний, связанных с продажей кофе, среди которых – известная сеть Starbucks, сообщает DW.

Компании не смогли доказать в суде, что химическое вещество акриламид, которое содержится в кофе, не несет потенциального риска возникновения онкологических заболеваний.

Неправительственная организация CERT, которая в том числе информирует граждан о токсических веществах, подала в суд на сети кофеен еще в 2010 году. По мнению ее представителей, акриламид, который образуется при обжарке кофе, является канцерогеном. Согласно законам штата Калифорния, поскольку это вещество способно вызвать рак, то на упаковке с продукцией, в которой оно содержится, должно стоять предупреждение.

Кофейные компании в свою очередь заявляют, что концентрация акриламида в кофе слишком незначительна, чтобы предупреждать об этом покупателей. Но доказать эту точку зрения в суде их представителям не удалось.

Теперь Ассоциация производителей кофе намерена обжаловать решение суда.

“Предупреждение о риске рака на кофе вводило бы в заблуждение”, – подчеркнул вице-президент ассоциации Уильям Мюррей.

По материалам Deutsche Welle
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018