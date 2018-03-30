Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 341 0

Контрабанда на $79 млн: в Китае пытались переправить сотни iPhone на беспилотниках

Контрабанда на $79 млн: в Китае пытались переправить сотни iPhone на беспилотниках

В Китае правоохранители задержали 26 человек, которые с помощью беспилотников занимались незаконной транспортировкой новейших моделей iPhone из Гонконга в город Шэньчжэнь (провинция Гуандун, Южный Китай).

Суммарная стоимость изъятой контрабанды превысила 500 млн юаней (более $79 млн), сообщает в пятницу, 30 марта, газета Шэньчжэнь тецюйбао.

По данным таможни, злоумышленники переправляли груз в материковый Китай по ночам, подвешивая к автономным летательным аппаратам мешочки, в каждом из которых содержалось по десятку смартфонов. В целом, таким образом преступникам удалось транспортировать 15 тыс. новых iPhone, пользующихся большим спросом в КНР.

Отмечается, что каждая такая доставка через узкий пролив, отделяющий бывший британский анклав от остальной части Китая, занимала примерно полминуты.

Сообщается, что подобный случай контрабанды в стране выявлен впервые. В связи с этим в ближайшее время планируется усилить меры пограничного контроля, сообщили в китайской таможне.

По материалам Главком
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто Криминал
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018