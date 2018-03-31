В Киеве уже с июня может подорожать холодная вода

В июне-июле Киевводоканал собирается поднять цены на холодную воду и водоотведение.

Об этом заявила начальник информационного управления Киевводоканала Виктория Яковлева.

Тариф на водоснабжение для киевлян, проживающих в многоэтажных домах, увеличат с 8,28 грн до 9,86 грн за куб. м, а водоотвод – с 7,2 грн до 8,65 грн за кубометр.

В целом водоснабжение и водоотведение подорожают на 20% – с 15,48 грн до 18,51 грн за куб. м.

“Но этот вопрос еще обсуждается, поэтому окончательные тарифы могут еще измениться”, – отметила она.

Подорожание связано с повышением стоимости электроэнергии, реагентов, а также ростом минимальной заработной платы.

Тарифы уже утверждены Нацкомиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.