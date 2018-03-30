Аслунд посоветовал прекратить контроль олигархов из РФ над украинскими облэнерго

В интересах обеспечения национальной безопасности, Правительство Украины должно прекратить контроль над российскими олигархами большей частью украинской электросети.

Такой совет высказал экономический эксперт “Атлантического Совета” (г. Вашингтон, США) Андерс Аслунд в своей публикации относительно ситуации на энергорынке Украины.

“У Украины есть проблема на уровне национальной безопасности в своей электросети. Выходит за пределы понимания тот факт, что 11 из 24-х облэнерго в Украине в значительной мере принадлежат российской группе под руководством российского националиста Александра Бабакова, который находится под санкциями соответствующих стран за его роль в российской оккупации и аннексии Крыма на посту вице-спикера Российской Госдумы”, – пишет американский эксперт.

К тому же, Бабаков фигурирует в так называемых Панамских бумагах, добавил Аслунд.

По требованиям санкций США и европейских стран, имущество и активы Бабакова должны быть заморожены.

“Украинское правительство должно заблокировать его активы с целью национальной безопасности. Мы тут беспокоимся о российских кибератаках на украинские сети, в то время как их большая часть находится в собственности, под контролем и в эксплуатации врага”, – подчеркнул Аслунд.