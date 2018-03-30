Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 15 0

Аслунд посоветовал прекратить контроль олигархов из РФ над украинскими облэнерго

Аслунд посоветовал прекратить контроль олигархов из РФ над украинскими облэнерго

В интересах обеспечения национальной безопасности, Правительство Украины должно прекратить контроль над российскими олигархами большей частью украинской электросети.

Такой совет высказал экономический эксперт “Атлантического Совета” (г. Вашингтон, США) Андерс Аслунд в своей публикации относительно ситуации на энергорынке Украины.

“У Украины есть проблема на уровне национальной безопасности в своей электросети. Выходит за пределы понимания тот факт, что 11 из 24-х облэнерго в Украине в значительной мере принадлежат российской группе под руководством российского националиста Александра Бабакова, который находится под санкциями соответствующих стран за его роль в российской оккупации и аннексии Крыма на посту вице-спикера Российской Госдумы”, – пишет американский эксперт.

К тому же, Бабаков фигурирует в так называемых Панамских бумагах, добавил Аслунд.

По требованиям санкций США и европейских стран, имущество и активы Бабакова должны быть заморожены.

“Украинское правительство должно заблокировать его активы с целью национальной безопасности. Мы тут беспокоимся о российских кибератаках на украинские сети, в то время как их большая часть находится в собственности, под контролем и в эксплуатации врага”, – подчеркнул Аслунд.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018