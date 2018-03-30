Ripple сделал самое большое пожертвование в истории криптовалют

Блокчейн-стартап Ripple недавно пожертвовал 29 миллионов долларов в собственной криптовалюте XRP для поддержки государственных школ США.

С помощью этого пожертвования можно будет выполнить более 35000 заявок на финансирование от учителей через благотворительный фонд DonorsChoose.

По данным CNBC, DonorsChoose конвертирует пожертвования в доллары США в течение двух недель, чтобы избежать негативного влияния на криптовалютный рынок и соблюсти условия, согласно которым фонд не может продать криптовалюту сразу.

Пожертвованные деньги будут использованы для оснащения более 30000 классных комнат во всех 50 штатах: примерно один миллион учеников получат книги, школьные принадлежности, отправятся на экскурсии, а также получат финансирование для других нужд через DonorsChoose.org.

По словам основателя и генерального директора DonorsChoose Чарльза Беста, который отправил запрос на пожертвование в Ripple, этот событие стало “самым большим пожертвованием в истории криптовалют”.

Согласно данным Coinmarketcap, токен XRP в настоящее время торгуется на уровне 0,53 доллара США и является третьей по размеру капитализации криптовалютой (более 20 миллиардов долларов).

«Ripple» не первая компания, которая жертвует на благотворительность в криптовалюте. Как мы сообщали вчера, сооснователь Ethereum (ETH) Виталик Бутерин совместно с OmiseGO пожертвовали 1 миллион долларов США в токенах ERC20 африканской благотворительной компании GiveDirectly.

Ранее в феврале Бутерин также пожертвовал Ethereum на сумму 2,4 миллиона фунтов стерлингов Исследовательскому фонду SENS – благотворительному фонду, который занят исследованиями в области предотвращения старения.