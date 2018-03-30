Intel хочет запатентовать аппаратный ускоритель для Bitcoin-майнинга

Согласно недавно опубликованной заявке Intel намерен запатентовать аппаратный «ускоритель» для чипов, которые используются при майнинге Bitcoin.

В четверг была опубликована заявка на «Ускоритель аппаратных средств для Bitcoin-майнинга с оптимизированным дайджестом сообщений и планировщиком сообщений Datapath», хотя в Управление по патентам и товарным знакам США (USPTO) заявка была направлена еще в сентябре 2016 года. В заявке Intel излагает метод, благодаря которому можно сократить количество потребляемой электроэнергии при майнинге, тем самым значительно удешевить процесс.

Поскольку программное и аппаратное обеспечение, используемое для Bitcoin-майнинга, использует брут форс для многократного и бесконечного выполнения функции SHA-256, процесс Bitcoin-майнинга может быть очень энергоемким и использовать много аппаратных ресурсов. Описанные здесь варианты оптимизации оптимизируют операции по майнингу Bitcoin за счет сокращения используемых ресурсов и мощности, потребляемой аппаратным оборудованием.

В заявлении Intel отмечается, что с помощью этого подхода можно снизить энергопотребление на целых 35%.

Это не первый раз, когда Intel занимается вопросами майнинга. Еще в 2015 году Intel создала чипы специально для майнинга для стартапа 21 Inc., который позже был переименован в Earn.com.

Примечательно, что Intel предполагает, что концепция не ограничивается специализированными ASIC-ми, другими словами, «ускоритель» можно применить к массиву майнеров.

Предыдущая патентная заявка от Intel, опубликованная в декабре, хоть и не связана с криптовалютами и майнингом, но занимается вопросами экономии электроэнергии при генетическом секвенировании.