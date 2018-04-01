Китай ответит на Hyperloop «супермаглевом», скорость которого составит 1000 км/ч

Исследователи из Юго-западного Университета Цзяотун в Китае создали прототип «супермаглева», системы, которая благодаря использованию технологии магнитной левитации позволит переносить поезд с невероятно высокой скоростью. По мнению исследователей, он будет способен поддерживать скорость до 1000 км/ч.

Это первое высокотемпературное сверхпроводящее тестовое кольцо маглев в Китае. Испытательная дорожка представляет собой 45-метровую петлю. Она способна нести полезную нагрузку массой до 1000 кг, левитирующую на высоте 20 мм над дорожкой. Исследователи намерены построить тестовый трек, который в дальнейшем позволит отправлять поезда, несущиеся по Китаю примерно со скоростью звука. В случае успеха супермаглев сможет превзойти показатели нынешнего самого быстрого поезда в мире – Шанхайского Маглева, развивающего скорость до 431 км/ч.

В процессе разработки супермаглева исследователи используют технологию, подобную той, которая применяется для другого высокоскоростного транспортного проекта – Hyperloop. Китайские исследователи сосредоточили усилия на строительстве транспортных труб, расположенных над поверхностью земли. На текущий момент осуществляется тестирование сравнительно небольших замкнутых кольцевых маршрутов на скорости до 50 км/ч. В то же время компания Virgin Hyperloop One проводила тесты на скорости в 308 км/ч, а Boring Company Илона Маска смогла достичь скорости 324 км/ч.