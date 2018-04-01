Самоуправляемые электрогрузовики Einride T-Pod начнут поставляться уже этой осенью (видео)

Компания Einride заявила о скором начале коммерческой эксплуатации её самоуправляемых электрических грузовиков T-Pod. Первые поставки автомобилей заказчикам начнутся осенью этого года.

Напомним, самоуправляемый электрический грузовик T-Pod длиной порядка 7 м позволяет загрузить 15 стандартных грузовых паллет, общая масса с учетом груза может доходить до 20 тонн. Благодаря комплекту батарей на 200 кВт/ч электрогрузовик имеет запас хода до 200 км. В автомобиле используется платформа NVIDIA Drive AI, которая позволяет планировать маршрут и отслеживать окружающую обстановку. Помимо полностью автономного режима движения также предусмотрена возможность удалённого управления транспортным средством оператором.



Помимо продажи T-Pod заказчикам компания Einride также планирует использовать флот из 200 грузовиков для организации перевозок по маршруту между городами Гётеборг и Хельсингборг в Швеции.