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Самоуправляемые электрогрузовики Einride T-Pod начнут поставляться уже этой осенью (видео)

Самоуправляемые электрогрузовики Einride T-Pod начнут поставляться уже этой осенью (видео)

Компания Einride заявила о скором начале коммерческой эксплуатации её самоуправляемых электрических грузовиков T-Pod. Первые поставки автомобилей заказчикам начнутся осенью этого года.

Напомним, самоуправляемый электрический грузовик T-Pod длиной порядка 7 м позволяет загрузить 15 стандартных грузовых паллет, общая масса с учетом груза может доходить до 20 тонн. Благодаря комплекту батарей на 200 кВт/ч электрогрузовик имеет запас хода до 200 км. В автомобиле используется платформа NVIDIA Drive AI, которая позволяет планировать маршрут и отслеживать окружающую обстановку. Помимо полностью автономного режима движения также предусмотрена возможность удалённого управления транспортным средством оператором.


Помимо продажи T-Pod заказчикам компания Einride также планирует использовать флот из 200 грузовиков для организации перевозок по маршруту между городами Гётеборг и Хельсингборг в Швеции.

По материалам ITC.ua
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