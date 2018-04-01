Все 150 экземпляров электрического гиперкара раскупили за три недели (видео)

С момента анонса электрического гиперкара Rimac C_Two (Concept_Two) прошло всего три недели, а хорватский производитель элитных электромобилей успел распродать все 150 экземпляров, запланированных к производству. И это при том, что стоимость одного Rimac C_Two в начальной конфигурации составляет $2,1 млн, а типичный покупатель добавлял опций еще на $600 тыc., то есть каждый гиперкар в среднем стоил $2,7 млн.

Для ясности заметим, что речь идет о предзаказах, так как серийное производство Rimac C_Two стартует только в 2020 году. Однако в данном сегменте автомобилей не принято отказываться от планов на покупку, так как стоимость настолько эксклюзивных моделей со временем только растет, что может быть неплохим вложением средств при наличии свободных финансовых ресурсов.



Информацию о ходе предварительных продаж озвучил глава отдела продаж Rimac Кресо Корич (Kreso Coric) во время интервью на стенде компании на Нью-Йоркском автосалоне. Он также отметил, что в среднем каждый покупатель выбрал дополнительных опций на сумму $615,300 тыс., доведя финальную стоимость до отметки $2,7 млн.