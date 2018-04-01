В США начали расследование смертельного ДТП с участием Tesla Model X

Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB) объявил о начале расследования смертельного ДТП с участием Tesla Model X в Маунтин-Вью (Калифорния). Как сообщалось ранее, электромобиль компании Tesla на большой скорости врезался в бетонный разделитель, после чего совершил столкновение с автомобилями марок Mazda и Audi.

После столкновения произошло возгорание блока аккумуляторных батарей. Сотрудники службы экстренной помощи консультировались с инженерами компании, прежде чем определить, как лучше погасить горевшую батарею и безопасно произвести транспортировку Model X. NTSB сообщил, что расследование будет включать вопросы, касающиеся возгорания батареи после аварии и способа транспортировки автомобиля с места происшествия.

Tesla говорит, что её аккумуляторные батареи спроектированы таким образом, что у людей всегда будет достаточно времени, чтобы покинуть автомобиль до возникновения пожара.

«Серьёзные аварии, подобные этой, могут привести к пожару независимо от типа автомобиля, и данные о миллионах миль, пройденных автомобилями Tesla, демонстрируют, что возгорания бензиновых автомобилей в Соединенных Штатах происходят в пять раз чаще, чем автомобилей Tesla», — сообщается в официальном блоге компании.

Это второе расследование в нынешнем году, которое NTSB проводит в связи с ДТП при участии электромобилей Tesla. В январе NTSB и Национальное управление безопасностью движения на трассах (NHTSA) США отправили следователей в Калифорнию для расследования столкновения Tesla Model S с пожарной машиной. По словам водителя Model S, электромобиль двигался в режиме автопилота, и он не успел вмешаться и предотвратить столкновение со стоявшей на месте аварии пожарной машиной. Результаты этого расследования пока неизвестны.