Luxury relax. В Дубае представили ванну стоимостью $2 млн (фото)

На выставке дизайна интерьеров INDEX в Дубае, прошедшей 26-29 марта в Центре мировой торговли, представлена ванна, изготовленная из окаменевшей древесины из индонезийских тропических лесов.

В 2011 году похожая ванна была продана в ОАЭ за 1,7 млн долларов, но этот экземпляр ее творец, дизайнер Найджел Фенвик, оценил в 2 млн долларов.

“История этой прекрасной и чрезвычайно редкой ванны отображает драматическое и рискованное путешествие в поисках совершенного произведения искусства, – сказал автор. – Окаменевшее дерево является одним из самых редких и красивых материалов в мире, и многие считают, что у него невероятные терапевтические и целебные свойства, способные даже продлевать жизнь”.

Чтобы превратить окаменелый материал в произведение искусства, Фенвику пришлось использовать необычные методы. “Я придавал форму дереву, используя алмазные лезвия. Мне понадобилось восемь месяцев работы примерно по восемь часов в день”, – говорит он.

Только после того, как он наткнулся на окаменевший объект и начал откапывать его, то обнаружил, насколько большим он на самом деле был. Это был риск, как с точки зрения дизайна, так и с точки зрения логистики, ведь вес дерева составлял 16 тонн.

“Я понял, насколько это дерево уникально, когда я взял часть окаменелой внешней коры, и полировал ее, пока она не стала выглядеть как драгоценный камень. Тогда я обнаружил, что это, должно быть, единственный в своем роде материал”, – добавил дизайнер.