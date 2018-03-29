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Саркози предстанет перед судом по обвинению в коррупции - СМИ

Саркози предстанет перед судом по обвинению в коррупции - СМИ

Бывший президент Франции Николя Саркози предстанет перед судом по обвинению в коррупции и злоупотреблении положением.

Об этом сообщает Le Monde.

По данным издания, Саркози подозревается в попытке получить конфиденциальную информацию у одного из судей Кассационного суда Франции.

Указано, что он в обмен пообещал помочь добиться назначения на высокий пост в Монако.

Отметим, что в суд вызваны адвокат и друг политика Тьерри Эрцог и бывший высокопоставленный судья Жильбер Азибер.

Напомним, Саркози отверг обвинения в финансовых махинациях во время своей предвыборной кампании в 2007 году.

Кроме того, он назвал ложным заявление французского бизнесмена ливанского происхождения Зияда Такиеддина о том, что тот был посредником при передаче чемоданов с деньгами от ливийской стороны в Министерстве внутренних дел Франции, которое в то время возглавлял Саркози.

Деньги якобы использовались для финансирования его кампании.

По материалам РБК-Украина
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