Новые правила проверки продуктов: когда, кто, какие штрафы

4 апреля в Украине заработают новые правила проверки качества продуктов. Инспектор отныне должен будет начать проверку предприятия по акту с вопросами для проверки.

Об этом сообщает “Правительственный портал”.

Закон “О государственном контроле за соблюдением законодательства о пищевых продуктах, кормах, побочных продуктах животного происхождения, здоровья и благополучия животных”, который вступит в силу, должен свести к минимуму коррупционные риски в ходе проверок, уверяют в КМУ.

Предприятия будут проверять в зависимости от степени риска для жизни и здоровья людей. Чаще будут проверять магазины со свежими продуктами, чем те, что продают продукцию длительного хранения.

Если же будут выявленные факторы, представляющие угрозу для жизни и здоровья человека, то инспектор Госпродпотребслужбы сможет временно приостановить производство, оборот товаров или кормов.

Кроме того, Закон “О государственном контроле за соблюдением законодательства о пищевых продуктах, кормах, побочных продуктах животного происхождения, здоровья и благополучия животных” предусматривает штрафные санкции на сумму до 70 тыс. гривен – в зависимости от правонарушения.

Отмечается, что инспекторы будут осуществлять проверки, согласно акту проверки на основании опросника, который будет публичным и будет содержать исчерпывающий перечень вопросов проверяющего предпринимателя.

Напомним, по словам народного депутата Сергея Тригубенко, сегодняшние мизерные штрафы за продажу некачественных товаров никоим образом не сдерживают недобросовестных и производителей, и продавцов.

За 10 месяцев прошлого года нарушители прав потребителей были оштрафованы всего лишь на 102 тыс. грн.

“Получается, что в среднем ежемесячно контроллеры штрафовали недобросовестных операторов рынка на 10-11 тыс. грн”, – отметил политик.

Наряду с этим, в прошлом году содержание Госпродпотребслужбы обошлось бюджету почти в 770 млн грн. На “Руководство и управление в сфере безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей”, в частности, было потрачено более 630 млн грн. налогоплательщиков.

“Понимаю, что такое сравнение не является абсолютным показателем “эффективности” работы Госпродпотребслужбы, однако оно точно свидетельствует о необходимости усиления ответственности за нарушения в сфере безопасности пищевых продуктов. Понятно, что крупных производителей такие мизерные штрафы, как сейчас, отнюдь не пугают. Наоборот, им, наверное, легче заплатить несколько тысяч гривен штрафа, чем устранять нарушения”, – подчеркнул С.Тригубенко.