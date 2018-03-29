Косюк готов инвестировать во французскую Doux 76 миллионов евро

Французская группа LDC и украинский агрохолдинг МХП одновременно ведут переговоры относительно покупки французской компании по переработке пищевых продуктов Doux.

Об этом сообщает AgroPortal со ссылкой на Agence France-Presse, пишет ЭП.

Отмечается, что в среду, 28 марта, было обнародовано заявление МХП, подтверждающее предложение и готовность разработать долгосрочный стратегический промышленный проект подразделения Doux в регионе Бретани.

МХП “подал обязательное предложение для частичного восстановления” Doux, сообщили французскому изданию в украинском агрохолдинге.

В частности, МХП предлагает перспективу инвестиций на уровне “76 млн евро на строительство нового завода в Шатолине в течение 2 лет и для модернизации других объектов”.

“Это полная смена стратегии. Отказываемся от производства замороженных продуктов на экспорт, заменив их свежими продуктами для французского рынка”, — рассказали в МХП.

Вместе с тем, группа LDC, которая владеет брендами Loué, Le Gaulois, Maître Coq, Marie и Traditions d’Asie, не раскрыла никаких подробностей о своем предложении относительно Doux.

По данным источников AFP, французские власти поддерживают решение вопроса именно с помощью компании LDC, отчасти из-за того, что МХП не планирует брать на себя подразделение Chantonnay.

Со своей стороны, власти региона Бретани заявили о готовности предоставить до 15 млн евро для поддержки возможного проекта восстановления.

Справка Finance.ua:

В 2016 году МХП запустил завод по переработке мяса птицы в Нидерландах, инвестиции в проект составили 3,5 млн долларов.

В 2017 году компания в сотрудничестве с европейским дистрибьютором основала мясоперерабатывающий завод в Словакии.