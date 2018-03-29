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Национальный комитет Германии по туризму принимает оплату в криптовалютах

Национальный комитет Германии по туризму принимает оплату в криптовалютах

Национальный комитет Германии по туризму (GNTB) теперь принимает Bitcoin и другие криптовалюты в качестве оплаты за свои услуги.

«Мы постоянно изучаем новые технологии и рассматриваем возможность их применения в нашей организации. Таким образом мы позиционируем себя как новатора и лидера туристической индустрии», – сказала генеральный директор GNTB Петра Хедорфер.

Платежи в Bitcoin начнут принимать с марта этого года. Комитет также намерен внедрить технологию блокчейн в систему международных платежей и другие финансовые услуги. По словам руководства, технология блокчейн сможет обеспечить высокую скорость, прозрачность и безопасность финансовых переводов.

Как национальный совет по вопросам туризма, основанный во Франкфурте, GNTB подчиняется Федеральному министерству экономики и энергетики, откуда он также получает финансирование. GNTB стремится развивать и популяризировать стратегии и продукты, чтобы позиционировать Германию как привлекательное место для туризма. С этой целью организация управляет 32 агентствами за рубежом.

В конце февраля 2018 года Федеральное министерство официально признало криптовалюты законным платёжным средством, основываясь на решении суда Европейского Союза 2015 года «О налогах на добавленную стоимость (НДС)», Германия намерена сотрудничать с ЕС и другими странами в формировании правил для торговых площадок и ICO. Эти события создали благоприятные условия для принятия Bitcoin в стране.

В конце февраля Федеральное управление финансового надзора Германии проинформировало инвесторов о рисках, связанных с инвестированием в первоначальные предложения монет, и уточнило правовые обязательства для ICO.

По материалам Altcoin.info
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