Крупные госпредприятия получили чистую прибыль в 32,6 млрд грн

По состоянию на конец первого полугодия 2017 года портфель из 91 крупнейшей госкомпании получил чистую прибыль в размере 32,6 миллиарда гривен, что, по уточненным данным, почти на 34,8% больше чем за аналогичный период 2016 г., — следует из отчета Минэкономразвития о результатах деятельности 100 крупнейших ГП за 6 месяцев 2017 г.

Как отмечают в министерстве, общая балансовая стоимость активов портфеля госкомпаний составляла более 1 446 млрд грн, что почти на 0,4% больше, чем на конец 2016 г.

По данным МЭРТа, 73% общего финансового результата портфеля топ-100 госкомпаний, а именно 23,3 млрд грн чистой прибыли, заработало ПАО «НАК «Нафтогаз Украины», что стало возможным благодаря тарифной политике компании.

Всего 5 компаний с лучшим финансовым результатом сгенерировали около 94% чистой прибыли (около 30,6 млрд грн). Среди них помимо «Нафтогаза» — «Центрэнерго», «Укрэнерго», «Администрация морских портов Украины» и «Энергоатом».

«В обществе есть иллюзия, что государственные предприятия — это куры, несущие золотые яйца. Но статистика — вещь упрямая. Значительную прибыль приносят компании только в регулируемых государством отраслях. Подавляющее большинство остальных компаний портфеля, и мне это приходится в очередной раз констатировать, остаются крайне неэффективными», — пояснил первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефедов.