По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (62,372 млн и 66,794 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (78 и 39). Максимальный курс продажи доллара 30,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,44-26,46 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

На текущее время в Сервисе присутствуют 117 активных заявок по доллару на сумму более 129,166 млн грн, которые распределились следующим образом:

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



ПРОДАВЦОВ

– 7 лучших заявок “Куплю”:26,5000 – 10 00026,4500 – 2 00026,4000 – 1 00026,3800 – 19 99026,3800 – 120 00026,3800 – 100 00026,3800 – 120 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

26,2000 – 10 000

26,3200 – 1 000

26,3900 – 10 000

26,4000 – 5 000

26,4000 – 30 000

26,4000 – 10 000

26,4000 – 5 000





Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 26,4476 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 26,3661 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.