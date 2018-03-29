По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (62,372 млн и 66,794 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (78 и 39). Максимальный курс продажи доллара 30,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,44-26,46 гривен за доллар.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
На текущее время в Сервисе присутствуют 117 активных заявок по доллару на сумму более 129,166 млн грн, которые распределились следующим образом:
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ
– 7 лучших заявок “Куплю”:
26,5000 – 10 000
26,4500 – 2 000
26,4000 – 1 000
26,3800 – 19 990
26,3800 – 120 000
26,3800 – 100 000
26,3800 – 120 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
26,2000 – 10 000
26,3200 – 1 000
26,3900 – 10 000
26,4000 – 5 000
26,4000 – 30 000
26,4000 – 10 000
26,4000 – 5 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 26,4476 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 26,3661 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.