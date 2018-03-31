В зоне ЧАЭС тестируют установку для очистки воды от радиации

Украинские и польские специалисты исследуют мобильную установку для получения питьевой воды в условиях радиоактивного загрязнения, пишет “Сегодня”.

Объектом испытания выбрали воду из озера Азбучин – одного из самых загрязненных природных водоемов зоны отчуждения, сообщило в Facebook Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения.

Специалисты польской фирмы Partner Systems совместно со специалистами Центральной аналитической лаборатории, которая входит в состав ДСП “Экоцентр”, провели испытания мобильной фильтровальной установки FPW-50, предназначенной для очистки воды от загрязняющих веществ, в том числе радионуклидов, и получения воды, пригодной для употребления.

По словам начальника ЦАЛ Юлии Балашевской, технология, которую использует Partner Systems в установке, представляет собой сочетание классических методов водоподготовки и очистки сточных вод – коагуляции, механической фильтрации, ионообменной сорбции и дешевого способа обеззараживания, поэтому разработку вряд ли можно назвать новейшей.

Сейчас лаборатория занимается исследованием полученного фильтрата. Специалисты надеются, что испытания будут иметь положительный результат и позволят успешно использовать установку для получения питьевой воды в условиях радиоактивного загрязнения.