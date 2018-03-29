Отберут ли безвиз: в МИД прокомментировали заявление еврокомиссара Хана

Несмотря на резкую критику из ЕС относительно е-декларирования для общественных активистов, безвизовый режим Украины не пострадает.

Об этом заявила в эфире “Радио НВ” заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

По ее словам, Украине не стоит пока беспокоиться за свой безвиз.

“Это заявление довольно резкое, особенно учитывая то, что он является другом Украины, и я не боюсь этого слова. Он очень помогал в процессе получения Украиной безвизового режима, и был локомотивом продвижения этой идеи в Европейском Союзе. К сожалению, действительно, несмотря на все наши обещания решить этот вопрос в течение года, этого не произошло, и это действительно оказывает негативное влияние на нашу репутацию. Что касается безвиза как такового, я не думаю, что есть определенный риск в связи с этим заявлением или неотменой этого е-декларирования, потому что есть технические условия, которые могут служить основанием для рассмотрения вопроса приостановки безвизового режима”, – сказала Зеркаль.

Как сообщалось, Верховная Рада 23 марта 2017 года одобрила законопроект №6172, которым освободила военнослужащих рядовых, сержантов и младших офицеров от обязанности подавать е-декларации, но обязала подавать е-декларации антикоррупционеров (руководителей или членов высшего органа управления общественных объединений, которые занимаются деятельностью по противодействию коррупции), членов общественных советов при государственных органах, кандидатов на выборные должности. Это решение вызвало резкую критику со стороны западных партнеров Киева.