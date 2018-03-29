На Херсонщине запустят 12 солнечных и ветровых электростанций

На Херсонщине в 2018 году введут в эксплуатацию 12 солнечных и ветровых электростанций общей мощностью 235 мегаватт.

Об этом в своем отчете относительно работы Херсонской облгосадминистрации за 2017 год сообщил глава ОГА Андрей Гордеев.

“В текущем году строительство (в области – ред.) ветро- и солнечных парков продолжится. Ожидается введение в эксплуатацию еще 10 солнечных электростанций и 2 ветровых. А это плюс 235 мегаватт”, – рассказал Гордеев.

По его словам, стоимость строительства этих 12-ти электростанций составляет 470 млн евро.

Председатель ОГА сообщил, что в 2017 году на Херсонщине были введены в эксплуатацию 4 солнечные и 1 ветровая электростанции общей стоимостью 115 млн евро.

“Это позволило довести (в области – ред.) общую мощность этих объектов (солнечных и ветровых электростанций – ред.) до 148 мегаватт”, – отметил он.

Как отметил Гордеев, теперь часть электроэнергии, которая производится в регионе из возобновительных источников, составляет в общем объеме выработанного областью электричества 18,3%.

Справка Finance.ua: