Создан прибор, выявляющий инсульт с точностью 92% за 30 секунд

Исследователи из США разработали устройство в форме козырька, которое способно за 30 секунд выявить инсульт с точностью в 92%. О его испытаниях они рассказали в статье в журнале Journal of Neurointerventional Surgery.

Ученые отметили разительную разницу в точности по сравнению со стандартными медицинскими процедурами — прежние методики позволяли определить потенциальную болезнь с точностью от 40 до 89%. «Козырек» же разработчики протестировали на 248 участниках: 41 из которых пострадали от острого инсульта, 128 имели менее выраженные симптомы, а 79 были здоровы. Выявить пациентов с инсультом удалось в 93% случаев, отличить здоровых от больных — в 92% случаев.

Как отметили разработчики, устройство с помощью радиоволн проверяет движение жидкостей в мозге. При инсульте оно позволяет выявить изменения в проходимости сосудов. Чем сильнее выражены изменения, тем более серьезны повреждения мозга пациента. При выявлении инсульта пациенту в течение 24 часов проводится операция, но каждый час после инсульта вероятность ее благоприятного исхода снижается на 20%, поясняют исследователи. Поэтому необходимо выявить инсульт как можно быстрее.

По их мнению, «козырек» может изменить систему распределения пациентов по клиникам, так как в случае инсульта персонал может быстрее и точнее определить болезнь и вовремя начать делать нужные процедуры.